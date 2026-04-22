Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Maple Leaf Foods wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,295 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,83 Prozent auf 958,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Maple Leaf Foods noch 1,24 Milliarden CAD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,55 CAD je Aktie, gegenüber 4,36 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,12 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,91 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at