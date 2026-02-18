Maple Leaf Foods Aktie

Maple Leaf Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895302 / ISIN: CA5649051078

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Maple Leaf Foods wird voraussichtlich am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,260 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Maple Leaf Foods ein EPS von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 20,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 981,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,790 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden CAD, gegenüber 4,90 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Maple Leaf Foods Inc

Analysen zu Maple Leaf Foods Inc

Aktien in diesem Artikel

Maple Leaf Foods Inc

