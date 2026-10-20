Maple Leaf Foods Aktie
WKN: 895302 / ISIN: CA5649051078
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Maple Leaf Foods lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,374 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,05 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 3,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Maple Leaf Foods einen Umsatz von 1,01 Milliarden CAD eingefahren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,36 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,07 Milliarden CAD, gegenüber 3,91 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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