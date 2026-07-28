Maple Leaf Foods Aktie
WKN: 895302 / ISIN: CA5649051078
|
28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Maple Leaf Foods wird voraussichtlich am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,424 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Maple Leaf Foods ein EPS von 0,470 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden CAD gegenüber 1,36 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CAD im Vergleich zu 4,36 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 4,10 Milliarden CAD, gegenüber 3,91 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Maple Leaf Foods Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Maple Leaf Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Maple Leaf Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)