Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Maple Leaf Foods wird voraussichtlich am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,424 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Maple Leaf Foods ein EPS von 0,470 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden CAD gegenüber 1,36 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CAD im Vergleich zu 4,36 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 4,10 Milliarden CAD, gegenüber 3,91 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at