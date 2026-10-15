Erste Schätzungen: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 SGD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 SGD auf dem gleichen Niveau gelegen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 213,4 Millionen SGD – das wäre ein Abschlag von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 218,9 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,076 SGD je Aktie, gegenüber 0,050 SGD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 841,2 Millionen SGD fest. Im Vorjahr waren noch 868,9 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at