Erste Schätzungen: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S lässt sich voraussichtlich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,020 SGD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,020 SGD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 224,2 Millionen SGD. Dementsprechend geht der Experte bei Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 220,4 Millionen SGD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,076 SGD, gegenüber 0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 878,8 Millionen SGD geschätzt, nachdem im Vorjahr 910,9 Millionen SGD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at