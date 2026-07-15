Erste Schätzungen: Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 SGD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 SGD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 213,7 Millionen SGD – ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S 219,0 Millionen SGD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,077 SGD, gegenüber 0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 844,6 Millionen SGD geschätzt, nachdem im Vorjahr 868,9 Millionen SGD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at