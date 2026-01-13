Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C7NP / ISIN: SG2C32962814

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,031 SGD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 SGD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust nach der Prognose von 1 Analyst 167,8 Millionen SGD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178,1 Millionen SGD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,123 SGD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,120 SGD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 688,1 Millionen SGD, gegenüber 713,3 Millionen SGD im Vorjahr.

