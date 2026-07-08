Erste Schätzungen: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,029 SGD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SGD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 8,66 Prozent auf 159,8 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 175,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,119 SGD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,070 SGD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 644,2 Millionen SGD aus im Gegensatz zu 679,0 Millionen SGD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at