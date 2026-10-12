Erste Schätzungen: Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 SGD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,030 SGD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 158,2 Millionen SGD im Vergleich zu 169,9 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,119 SGD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,070 SGD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 645,5 Millionen SGD, gegenüber 679,0 Millionen SGD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at