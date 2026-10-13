Erste Schätzungen: Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,015 SGD aus. Im letzten Jahr hatte Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust einen Gewinn von 0,020 SGD je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 179,1 Millionen SGD aus – das entspräche einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,1 Millionen SGD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,060 SGD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SGD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 723,4 Millionen SGD, gegenüber 710,8 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at