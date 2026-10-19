Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Marathon Petroleum gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Marathon Petroleum wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Marathon Petroleum 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 46,61 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Marathon Petroleum 34,64 Milliarden USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 64,16 USD, gegenüber 13,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 180,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 132,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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