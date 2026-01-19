Erste Schätzungen: Marathon Petroleum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marathon Petroleum lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 32,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,86 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 133,20 Milliarden USD, gegenüber 138,52 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at