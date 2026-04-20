Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Marathon Petroleum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Marathon Petroleum öffnet voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,966 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,240 USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,58 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,23 USD, gegenüber 13,22 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 146,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,54 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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