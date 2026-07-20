Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Marathon Petroleum zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Marathon Petroleum lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marathon Petroleum die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 13,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marathon Petroleum ein EPS von 3,96 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,66 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 13,22 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 155,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 132,54 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marathon Petroleum Corporation
Analysen zu Marathon Petroleum Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Marathon Petroleum Corporation
|273,00
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.