Erste Schätzungen: Marathon Petroleum zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marathon Petroleum lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marathon Petroleum die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 13,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marathon Petroleum ein EPS von 3,96 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,66 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 13,22 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 155,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 132,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at