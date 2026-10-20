Maravai LifeSciences a Aktie

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WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Maravai LifeSciences A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maravai LifeSciences A veröffentlicht voraussichtlich am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,056 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 43,6 Millionen USD gegenüber 41,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,108 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 211,8 Millionen USD, gegenüber 185,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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