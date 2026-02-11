Maravai LifeSciences a Aktie

Maravai LifeSciences a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Maravai LifeSciences A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maravai LifeSciences A wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Maravai LifeSciences A noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,05 Prozent auf 49,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,312 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,050 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 184,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 259,2 Millionen USD waren.

