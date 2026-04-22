Maravai LifeSciences a Aktie

Maravai LifeSciences a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Maravai LifeSciences A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Maravai LifeSciences A lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Maravai LifeSciences A noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Maravai LifeSciences A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 53,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,184 USD, gegenüber -0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 205,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 185,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Maravai LifeSciences Holdings Inc Registered -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Maravai LifeSciences Holdings Inc Registered -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Maravai LifeSciences Holdings Inc Registered -A- 2,92 0,00% Maravai LifeSciences Holdings Inc Registered -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen