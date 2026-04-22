Maravai LifeSciences a Aktie
WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maravai LifeSciences A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Maravai LifeSciences A lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Maravai LifeSciences A noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Maravai LifeSciences A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 53,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,184 USD, gegenüber -0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 205,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 185,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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