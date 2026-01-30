Marcus & Millichap Aktie

WKN DE: A1W54Z / ISIN: US5663241090

30.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Marcus Millichap präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marcus Millichap veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Marcus Millichap nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 239,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,1 Millionen USD umgesetzt worden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,150 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 750,9 Millionen USD, gegenüber 696,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

