Erste Schätzungen: Marcus Millichap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marcus Millichap lässt sich voraussichtlich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marcus Millichap die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,187 USD aus. Im letzten Jahr hatte Marcus Millichap einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 47,35 Prozent auf 260,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,57 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,30 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

