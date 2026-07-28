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MariMed Aktie

MariMed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRQF / ISIN: US56782V1070

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MariMed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MariMed wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MariMed noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,48 Prozent auf 39,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,050 USD, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 161,0 Millionen USD im Vergleich zu 159,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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