MariMed Aktie
WKN DE: A2DRQF / ISIN: US56782V1070
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MariMed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MariMed wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MariMed noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,48 Prozent auf 39,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,050 USD, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 161,0 Millionen USD im Vergleich zu 159,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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