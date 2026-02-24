MariMed Aktie
WKN DE: A2DRQF / ISIN: US56782V1070
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MariMed präsentiert Quartalsergebnisse
MariMed öffnet voraussichtlich am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 161,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 158,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
