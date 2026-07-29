Marimekko Oy Aktie
WKN: 920479 / ISIN: FI0009007660
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Marimekko Oy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Marimekko Oy lässt sich voraussichtlich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marimekko Oy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,5 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Marimekko Oy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 46,5 Millionen EUR aus.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,657 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,600 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 199,9 Millionen EUR, gegenüber 189,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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