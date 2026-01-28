Marimekko Oy Aktie

Marimekko Oy

WKN: 920479 / ISIN: FI0009007660

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Marimekko Oy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marimekko Oy wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,198 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Marimekko Oy einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent auf 57,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,629 EUR, gegenüber 0,600 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 191,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 182,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Marimekko Oy

Analysen zu Marimekko Oy

Aktien in diesem Artikel

Marimekko Oy

