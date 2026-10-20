Marimekko Oy Aktie
WKN: 920479 / ISIN: FI0009007660
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Marimekko Oy legt Quartalsergebnis vor
Marimekko Oy öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,240 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marimekko Oy ebenfalls ein EPS von 0,240 EUR je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent auf 51,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,630 EUR im Vergleich zu 0,600 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 193,8 Millionen EUR, gegenüber 189,6 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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