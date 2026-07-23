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WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MarketAxess mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MarketAxess wird sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MarketAxess 1,91 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 216,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 224,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,64 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 891,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 849,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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