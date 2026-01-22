Erste Schätzungen: MarketAxess präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MarketAxess stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,67 USD. Dies würde einer Verringerung von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MarketAxess 1,73 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MarketAxess in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 211,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 201,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,35 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,28 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 848,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 817,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at