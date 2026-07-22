MarketWis a Aktie
WKN DE: A4142S / ISIN: US57064P2065
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MarketWise A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MarketWise A gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,646 USD je Aktie gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,98 Prozent auf 78,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MarketWise A noch 80,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 315,9 Millionen USD, gegenüber 328,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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