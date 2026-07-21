Marqeta Aktie

Marqeta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42CX1 / ISIN: US57142B2034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Marqeta mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Marqeta wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 173,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marqeta einen Umsatz von 150,4 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,156 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 708,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 624,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marqeta Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Marqeta Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marqeta Inc Registered Shs 15,19 0,08% Marqeta Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen