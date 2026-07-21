Marqeta Aktie
WKN DE: A42CX1 / ISIN: US57142B2034
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Marqeta mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Marqeta wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 173,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marqeta einen Umsatz von 150,4 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,156 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 708,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 624,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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