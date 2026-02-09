Erste Schätzungen: Marqeta stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marqeta gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,011 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Marqeta noch -0,050 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 166,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber 0,050 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 619,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 507,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at