Erste Schätzungen: Marqeta veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marqeta präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,003 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 164,1 Millionen USD gegenüber 139,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,016 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 708,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 624,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at