Erste Schätzungen: Marriott legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marriott wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,06 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marriott 2,78 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,50 Prozent auf 7,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,60 USD, gegenüber 9,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 27,93 Milliarden USD im Vergleich zu 26,19 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at