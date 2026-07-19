Marriott Aktie

Marriott für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Marriott legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marriott wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,06 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marriott 2,78 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,50 Prozent auf 7,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,60 USD, gegenüber 9,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 27,93 Milliarden USD im Vergleich zu 26,19 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marriott Inc.

mehr Nachrichten