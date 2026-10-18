Erste Schätzungen: Marriott legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marriott stellt voraussichtlich am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Marriott 2,67 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marriott in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 6,91 Milliarden USD im Vergleich zu 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,73 USD im Vergleich zu 9,51 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 27,78 Milliarden USD, gegenüber 26,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at