Erste Schätzungen: Marriott Vacations Worldwide informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Marriott Vacations Worldwide wird voraussichtlich am 05.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marriott Vacations Worldwide im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 36,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 759,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,22 USD, gegenüber 4,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at