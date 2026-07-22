Erste Schätzungen: Marriott Vacations Worldwide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marriott Vacations Worldwide wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Marriott Vacations Worldwide im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,00 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,44 USD, wohingegen im Vorjahr noch -8,840 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at