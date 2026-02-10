Erste Schätzungen: Marriott Vacations Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse

Marriott Vacations Worldwide präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,57 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,30 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marriott Vacations Worldwide in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,78 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,97 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at