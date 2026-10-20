Erste Schätzungen: Marriott Vacations Worldwide veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marriott Vacations Worldwide lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marriott Vacations Worldwide die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,58 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marriott Vacations Worldwide -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -8,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,45 Milliarden USD, gegenüber 5,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at