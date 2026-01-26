Erste Schätzungen: Marriott veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marriott wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,63 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Marriott für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,67 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,09 USD, gegenüber 8,33 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 26,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 25,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at