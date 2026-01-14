Erste Schätzungen: Marsh McLennan Cos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marsh McLennan Cos veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,98 USD. Dies würde einem Zuwachs von 24,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Marsh McLennan Cos 1,59 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,50 Prozent auf 6,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Marsh McLennan Cos noch 6,04 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 26,94 Milliarden USD, gegenüber 24,42 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at