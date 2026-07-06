Erste Schätzungen: Marsh McLennan Cos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marsh McLennan Cos wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Marsh McLennan Cos 2,45 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,98 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Marsh McLennan Cos für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,29 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,40 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,42 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at