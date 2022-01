Erste Schätzungen: Martela Oy (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Martela Oy (A) präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass Martela Oy (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,283 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 21,00 Prozent auf 26,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Martela Oy (A) noch 21,9 Millionen EUR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,385 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,160 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 88,8 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 88,4 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at