Erste Schätzungen: Martin Marietta Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Martin Marietta Materials lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Martin Marietta Materials die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,90 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Martin Marietta Materials 5,43 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Martin Marietta Materials im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,61 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,22 USD aus. Im Vorjahr waren 18,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 7,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at