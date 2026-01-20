Erste Schätzungen: Marubeni gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marubeni wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 93,23 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 112,71 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,43 Prozent auf 2.019,19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.828,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 324,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 302,78 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8.141,26 Milliarden JPY, gegenüber 7.790,17 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at