Erste Schätzungen: Marubeni legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marubeni wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Marubeni für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,98 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,40 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Marubeni 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,94 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Marubeni 12,00 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,84 USD im Vergleich zu 19,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 52,32 Milliarden USD, gegenüber 51,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at