Erste Schätzungen: MARUI GROUP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MARUI GROUP lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MARUI GROUP die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,522 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MARUI GROUP in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 433,4 Millionen USD im Vergleich zu 418,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at