Maruti Suzuki India Aktie
WKN: 121582 / ISIN: INE585B01010
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maruti Suzuki India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Maruti Suzuki India äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 133,35 INR. Im Vorjahresquartal waren 124,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,37 Prozent auf 513,04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Maruti Suzuki India noch 409,20 Milliarden INR umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 41 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 489,34 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 461,20 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 44 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.801,02 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 1.527,96 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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