Erste Schätzungen: Maruwa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maruwa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 412,15 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 314,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 15,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 19,90 Milliarden JPY gegenüber 17,26 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2041,64 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1472,03 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 89,30 Milliarden JPY, gegenüber 74,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at