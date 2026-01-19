Maruwa Aktie

Maruwa

WKN: 896803 / ISIN: JP3879250003

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Maruwa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Maruwa öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 416,33 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 447,68 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,80 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1559,64 JPY, gegenüber 1559,45 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 74,23 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 71,85 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

