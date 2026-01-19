Maruwa Aktie
WKN: 896803 / ISIN: JP3879250003
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maruwa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Maruwa öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 416,33 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 447,68 JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,80 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1559,64 JPY, gegenüber 1559,45 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 74,23 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 71,85 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Maruwa Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Maruwa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Maruwa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Maruwa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Maruwa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)