Maruwa Aktie
WKN: 896803 / ISIN: JP3879250003
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Maruwa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Maruwa äußert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 577,66 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 427,65 JPY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,38 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1561,76 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1559,45 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 74,72 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 71,85 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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