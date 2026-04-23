Erste Schätzungen: Maruwa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Maruwa äußert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 577,66 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 427,65 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,38 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1561,76 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1559,45 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 74,72 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 71,85 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at