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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Marvell Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marvell Technology äußert sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 30 Analysten von einem Gewinn von 0,928 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Marvell Technology in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 34 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,07 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,53 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,19 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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